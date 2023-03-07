



Шварценеггер: антисемиты - неудачники, умирающие так же жалко, как жили

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер жестко высказался по поводу роста уровня антисемитизма во всем мире.



Говоря о нацистах, он назвал их неудачниками, которые "умерли так же жалко, как и жили".



Актер вспомнил о своем отце, который был членом нацистской партии. По словам Шварценеггера, тот был сломленным человеком после войны, который предпочел бутылку, чтобы справиться с ситуацией.



"Подумайте об этом: нацисты? Неудачники. Конфедерация? Неудачники. И этот список можно продолжать и продолжать. Я не хочу, чтобы ты был неудачником. Я не хочу, чтобы ты был слабым, несмотря на всех моих друзей, которые могли бы сказать: "Арнольд, не разговаривай с этими людьми. Это того не стоит", - сказал он, обращаясь к зрителям.



По его словам, некоторым легче ненавидеть, чем учиться, искать козлов отпущения, снимая с себя ответственность.



"Никто из тех, кто выбрал легкий путь ненависти, не дошел до конца этого пути и не сказал: "О, что за жизнь". Нет, они умирают так же жалко, как и жили", - подчеркнул он.

