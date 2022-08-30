



“Шуву” - школа, в которой нет забастовок!

Ситуация в Украине не улучшается, и огромное количество семей сейчас находятся на гране выживания. Но ведь любой родитель желает для своих детей лучшего, поэтому многие семьи были вынуждены оставить свои дома, работу и все что у них есть, и принять решение покинуть страну. Благодаря работе различных организаций не только семьи, но и дети-сироты тоже смогли выбраться из страны, в которой происходят боевые действия.



Многие страны мира с готовностью принимают беженцев из Украины, в их числе и Израиль.









Министерство алии и интеграции продолжает свою миссию по спасению евреев и в ближайшее время ожидается возвращение тысяч людей, имеющих право на репатриацию по Закону о возвращении в государство Израиль.



Множество организаций в Израиле помогают беженцам и новым репатриантам в организации быта, проживания и адаптации. Среди них и образовательная сеть « Шуву », которая взяла на себя ответственность помогать членам еврейской общины, приехавшим из Украины, России и других стран постсоветского пространства.

Образовательная сеть «Шуву» основана во время первой волны репатриации в Израиль из СССР, и уже более 30 лет помогает выходцам из Советского Союза адаптироваться в новой стране. Многолетний опыт работы с новыми репатриантами позволил разработать самую подходящую и эффективную систему образования для новых репатриантов. Систему, которая облегчает абсорбцию детей в новой стране.



Систему, которая учитывает языковые и психологические сложности репатриантов и адаптирует обучение исходя из этих потребностей.









Шуву » - это частная образовательная сеть, которая работает с детьми самых разных возрастов - от детского сада до 12 класса. Школы и детские сады сети «Шуву» располагаются в 19 городах Израиля от Акко на севере до Беэр-Шевы на юге.

Эта образовательная сеть отличается уникальным индивидуальным подходом к каждому ребенку, что отражается на высоких показателях и достижениях ее учеников.

Ученики школ «Шуву» показывают высочайшие результаты, включая 100% успешную сдачу «Багрута» (Аттестат зрелости /Аттестат о среднем образовании).



Еще одна отличительная особенность образовательной сети « Шуву » - это сочетание высоких требований к образованию и качественного еврейского воспитания детей.

Школа подходит для родителей, которые хотят, чтобы их ребенок не только получил высокий уровень образования, но и правильное воспитание в традициях иудаизма.



В школе организовано углубленное изучение важнейших для успешного будущего предметов как английский язык, математика и естествознание (предмет, включающий в себя химию, физику и другие науки), которые преподаются параллельно с религиозными предметами.



Опытные преподаватели работают над тем, чтобы раскрыть индивидуальные таланты и способности ребенка, развивают в детях такие качества как инициативность и уверенность в себе. Небольшое количество детей в классе позволяет обеспечить максимум внимания каждому. А для внеклассного досуга и развития детей в школе организованы занятия шахматами, робототехника и музыка.



Еще один из важнейших преимуществ частной школы – это отсутствие забастовок учителей. Вы можете быть уверены, что школьный процесс не прервется, а будет происходить в рамках утвержденного плана на год.



Важно отметить, что, не смотря на то, что «Шуву» частная школа, записаться в нее можно так же, как и в любую другую школу страны. А новые репатрианты могут не беспокоиться о финансовой стороне вопроса, так как обучение в этой школе субсидируется для них государством. А это значит - бесплатная учеба в частной школе и бесплатная продленка.



Школы и детские сады «Шуву» будут рады принять в свои ряды беженцев и новых репатриантов, которые хотят получить одновременно качественное светское и еврейское образование.



Борьба учителей за свои права в Израиле безусловно важна, потому что от качества работы учителей зависит образование детей, а значит и их будущее, и будущее нашей любимой страны.



Но в школах образовательной сети «Шуву» не будет забастовок! Наши учителя готовы начать учебный год с новыми силами и любовью к своему делу, чтобы наши дети получили лучшее образование в стране!



У нас есть свой уникальный проверенный временем метод. И он неизменно работает!



● Правильно выстроенный учебный процесс

● Изучение естествознания (мадаим) и математики на высоком уровне

● Изучение английского языка с первого класса

● Изучение традиций иудаизма

● Дополнительные занятия для развития: шахматы, робототехника и музыка

● Неприемлемость какого-либо проявления физического или словесного насилия

● Прекрасная команда опытных учителей, которая работает в наших школах по всей стране в городах: Ход-ха-Шарон, Хадера, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Бат-Ям, Лод, Ноф-ха-Галиль, Нетания, Акко, Петах-Тиква, Ришон-ле-Цион, Реховот, Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Яаков, Мевасерет-Цион.



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Телефон для информации и записи в Шуву: 077-230-98-66.



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