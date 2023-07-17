



Шутка юмора? Байден попытался покусать маленькую девочку

Во время приветствия сотрудников американского посольства перед отлетом из Хельсинки президент США Джо Байден попытался, вероятно, в шутку игриво покусать ребенка, которого держала на руках женщина, передает Comments.ua.



Девочка испугалась неожиданного внимания к себе, а 80-летний Джо Байден попытался ее успокоить, поцеловав. В это время ее мама, которая держала ее на руках, снимала это на смартфон. С ее стороны действия президента США возражений не встретили. Инцидент произошел 13 июля.



Комментируя видео, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что Байден должен находиться в доме престарелых, а не руководить свободным миром.







Напомним, что ранее странно вел себя Далай-лама. В сеть попало видео с приема в северной Индии, в ходе которого Далай-лама делает мальчику непристойное предложение, а затем целует его в губы. В окружении лидера мирового ламаизма объяснили поведение 87-летнего Далай-ламы тем, что он таким образом "дразнил" присутствующих.