Шутка не удалась: девушка показала парню волосатые ноги, но что-то пошло не так
В TikTok девушка показала бойфренду свои волосатые ноги, посчитав это забавным, но парень шутку не оценил.
Соответствующее видео стало вирусным, набрав более 22,3 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков,
Парень пристыдил свою возлюбленную. Он сказал, что это "довольно грубо и негигиенично для женщины", добавив, что поговорит с девушкой, когда она побреет ноги.
Мнения пользователей по этому поводу разделились. Многие поддержали шутницу с волосатыми ногами, сказав, что она заслуживает лучшего партнера, и предложили "выкинуть его в мусорное ведро". Некоторые предупредили, что ответ бойфренда является "красным флагом".
"Для женщин нормально иметь волосы на теле, и я не говорила, что никогда не бреюсь. Я просто не брилась какое-то время. Вот почему я отправила тебе фотографию, потому что я подумала, что это смешно. Твоя реакция была детской", - сказала она в другом видео.
Парень оправдался, сказав, что не серьезно ответил. Однако он добавил, что предпочитает, чтобы их ноги по волосяному покрову все же отличались, а реакция в комментариях его удивила.
В итоге, невинная шутка стоила им отношений. Девушка со слезами на глазах позже сообщила, что они расстались.
@bonedrymilkers does anyone know why men are like this #men #bf #relationships #gf #hairylegs #greenscreen #fyp ♬ The Time is Coming - Brecken Smith