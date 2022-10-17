



Шутка не удалась: девушка показала парню волосатые ноги, но что-то пошло не так

В TikTok девушка показала бойфренду свои волосатые ноги, посчитав это забавным, но парень шутку не оценил.

Соответствующее видео стало вирусным, набрав более 22,3 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков,

Парень пристыдил свою возлюбленную. Он сказал, что это "довольно грубо и негигиенично для женщины", добавив, что поговорит с девушкой, когда она побреет ноги.

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Многие поддержали шутницу с волосатыми ногами, сказав, что она заслуживает лучшего партнера, и предложили "выкинуть его в мусорное ведро". Некоторые предупредили, что ответ бойфренда является "красным флагом".

"Для женщин нормально иметь волосы на теле, и я не говорила, что никогда не бреюсь. Я просто не брилась какое-то время. Вот почему я отправила тебе фотографию, потому что я подумала, что это смешно. Твоя реакция была детской", - сказала она в другом видео.

Парень оправдался, сказав, что не серьезно ответил. Однако он добавил, что предпочитает, чтобы их ноги по волосяному покрову все же отличались, а реакция в комментариях его удивила.

В итоге, невинная шутка стоила им отношений. Девушка со слезами на глазах позже сообщила, что они расстались.