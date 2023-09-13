



Шумахер безнадежен: друг гонщика рассказал о его состоянии

Михаэль Шумахер уже 10 лет пытается восстановиться после тяжелой травмы. Он проходит лечение и реабилитацию в своем доме на Женевском озере. Семья знаменитого гонщика не дает комментариев о его состоянии.



Впервые за долгое время появилась информация о здоровье Михаэля Шумахера. Давний друг семикратного чемпиона "Формулы-1", швейцарский журналист Роже Бенуа в интервью изданию Blick рассказал о его состоянии.



Роже Бенуа не вдаваясь в подробности дал понять, что ситуация безнадежная. Отвечая на вопрос, журналист процитировал слова сына Шумахера, Мика, сказанные им в 2022 году: "Я бы отдал все за возможность поговорить с отцом".



"В этом предложении сказано все о состоянии его отца за последние 3500 дней. Оно безнадежное", — заявил Роже Бенуа.



Напомним, что после несчастного случая на горнолыжной трассе в Швейцарии в декабре 2013 года Михаэль Шумахер провел несколько месяцев в коме. Затем звездного гонщика перевели на реабилитацию в его дом на Женевском озере в Швейцарии.



С тех пор семья Михаэля Шумахера держит в строжайшем секрете информацию о его состоянии – о нем известно только узкому кругу родных и друзей. Из обрывочной инсайдерской информации стало известно, что Шумахер не может самостоятельно передвигаться, а на его лечение и реабилитацию ежегодно тратятся миллионы евро. Время от времени в СМИ появляются слухи о здоровье Шумахера. а его семья уже несколько раз подавала иски в суд из-за публикации недостоверной информации.