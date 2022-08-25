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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе расширила производство меда
25.08.2022 02:30 Ольга Белозерова

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе расширила производство меда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе активно занимается производством меда.

Как сообщили в Альянсе, после очередного успешного сбора меда было принято решение удвоить количество ульев.

"С апреля 2020 года штаб-квартира НАТО стала домом для нескольких ульев в рамках более широкой инициативы по "озеленению". Все началось с двух ульев, теперь их число удвоилось до четырех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый улей может производить от 80 до 100 кг меда за сезон. Большая часть ценного продукта остается пчелам для их поддержания во время зимнего периода.

Пчеловоды НАТО собирают в среднем 25 кг меда в год. Большая часть меда, как сообщается, была продана на Благотворительном базаре НАТО.

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