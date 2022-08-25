



Штаб-квартира НАТО в Брюсселе расширила производство меда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе активно занимается производством меда.



Как сообщили в Альянсе, после очередного успешного сбора меда было принято решение удвоить количество ульев.



"С апреля 2020 года штаб-квартира НАТО стала домом для нескольких ульев в рамках более широкой инициативы по "озеленению". Все началось с двух ульев, теперь их число удвоилось до четырех", - говорится в сообщении.



Отмечается, что каждый улей может производить от 80 до 100 кг меда за сезон. Большая часть ценного продукта остается пчелам для их поддержания во время зимнего периода.



Пчеловоды НАТО собирают в среднем 25 кг меда в год. Большая часть меда, как сообщается, была продана на Благотворительном базаре НАТО.