



Шри-Ланка отменила продажу обезьян Китаю из-за опасений, что они будут съедены

Шри-Ланка отказалась от планов продать 100 000 макак-токе в Китай после того, как в правительство были поданы соответствующие петиции, сообщает Asia News.



Экологи и группы по защите прав животных предупредили правительство, что, по их мнению, обезьяны могут подвергаться жестокому обращению в зоопарках и лабораториях Китая.



Заместитель генерального солиситора Манохара Джаясингхе от имени Департамента охраны дикой природы объявил об изменении решения правительства после того, как петиция, оспаривающая отлов и экспорт макак в Китай, дошла до апелляционного суда, сообщает Asia News.



"Я очень рад это слышать, — цитируется слова советника президента Сандживы Джаявардены. - Эти обезьяны окажутся в китайских ресторанах".



По данным World Population Review, хотя употребление обезьян в пищу запрещено в Китае с 1934 года, оно традиционно считается деликатесом.



Официальное рассмотрение петиции состоится 7 июля.



Группы активистов начали протестовать против планов экспорта обезьян в Китай в апреле 2023 года после того, как частная китайская компания публично предложила экспорт.



PETA опубликовала заявление по обжалованному предложению.



"Этим обезьянам не место в неволе. Почти наверняка, оказавшись в Китае, они будут вовлечены в биомедицинские эксперименты и умрут в течение нескольких месяцев", — сказала доктор Лиза Джонс-Энгель, старший научный советник PETA.

