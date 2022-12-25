



"Шпагат, проламывающий пол". Волочкова пьет со всеми - от автомеханика до конюха

Отар Кушанашвили говорил об Анастасии в шоу «Я себя знаю!» на YouTube. По мнению журналиста, в том, что балерина позволяет себе выпить, нет ничего плохого. Тем более, Волочкова заявляет, мол, людям не о чем беспокоиться, так как в дозах она умеренна. Однако выносливость звезды несколько пугает его.



Кушанашвили вспомнил один из совместных корпоративов и упомянул ее бурную личную жизнь. «Заканчивается выступление шпагатом, проламывающим пол, мы выпиваем… А пьет Настя, прости, ну надо же! После всех твоих историй со всеми — от автомеханика до конюха…» — делится ведущий в беседе с Азаматом Мусагалиевым.



Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла… Она становится смешной, как все, нелепой, но сохраняет ровную походку! Она вполне контролирует свою жизнь".



