Новости » Life Style
Шоу Ноа Кирел стоило 6,2 миллиона шекелей
29.08.2022 12:16 Аркадий Бочаровский

Шоу Ноа Кирел стоило 6,2 миллиона шекелей


В среду, 24 августа в парке Яркон в Тель-Авиве было организовано шоу израильской поп-звезды Ноа Кирл.

Шоу считается большим успехом, но источники в индустрии рассказывают о гигантских расходах на его организацию.

Оборудование, персонал, реклама и маркетинг шоу обошлись в фантастическую сумму 6,2 миллионов шекелей.

Для подготовки к шоу Кирел и ее команда на протяжении месяца снимали танцевальные залы, а также комнаты для самой Кирл и склад для костюмов.

В работе над  шоу приняли участие сотни людей - менеджеры, продюсеры. стилисты, танцоры, а также британская певица Гейл. Ее и ее команду специально привезли в Израиль.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы