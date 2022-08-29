



Шоу Ноа Кирел стоило 6,2 миллиона шекелей



В среду, 24 августа в парке Яркон в Тель-Авиве было организовано шоу израильской поп-звезды Ноа Кирл.



Шоу считается большим успехом, но источники в индустрии рассказывают о гигантских расходах на его организацию.



Оборудование, персонал, реклама и маркетинг шоу обошлись в фантастическую сумму 6,2 миллионов шекелей.



Для подготовки к шоу Кирел и ее команда на протяжении месяца снимали танцевальные залы, а также комнаты для самой Кирл и склад для костюмов.



В работе над шоу приняли участие сотни людей - менеджеры, продюсеры. стилисты, танцоры, а также британская певица Гейл. Ее и ее команду специально привезли в Израиль.

