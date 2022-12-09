



Шоу Backstreet Boys отменили из-за обвинений против Ника Картера

Рождественское шоу музыкальной группы Backstreet Boys было снято американской телекомпанией ABC после новостей о том, что женщина подала в суд на певца Ника Картера, обвинив его в изнасиловании.



Шоу "A Very Backstreet Holiday" должно было состояться 14 декабря, но его больше нет в путеводителе ABC по праздничным предложениям, сообщает ВВС.



В четверг 39-летняя Шеннон Рут подала иск, в котором обвинила Ника Картера в изнасиловании. Картер якобы пригласил ее в автобус, "дал ей напиток с забавным вкусом, который он назвал VIP-соком", приказал ей "совершать с ним сексуальные действия" и изнасиловал ее.