



Шотландским полицейским запретят носить бороды

Полицейские Шотландии угрожают судебными исками из-за планов запретить ношение бороды на службе уже в ближайшее время. Об этом пишет Sky News.

Ожидается, что новая политика начнет действовать в ближайшие недели, что заставит сотни сотрудников полиции сбрить волосы на лице.



В полиции заявили, что сотрудникам придется это сделать, чтобы соответствовать требованиям к прилегающим к лицу защитным маскам. Полиция Шотландии насчитывает 16615 штатных сотрудников, что делает ее второй по численности службой Великобритании после лондонской полиции.

Федерация шотландской полиции, представляющая рядовых сотрудников, подтвердила, что четверо работников подали иски в трудовой суд.



“Существует серьезное беспокойство относительно предложенного внедрения политики и ее пропорциональности рискам. Сейчас мы оказываем поддержку нескольким членам профсоюза, которые подали иски в трудовые суды по этой политике и обратились за юридической консультацией по вопросам здравоохранения и безопасности, дискриминации и правам человека" – заявили в профсоюзе.



Последняя редакция политики столичной полиции по волосам на лице с сентября 2022 года предполагает, что лондонским офицерам разрешено носить бороду и усы. В ней сказано, что "они не должны выглядеть неухоженными, нужно держать их подстриженными и аккуратными".



Полиция Шотландии настаивает на том, что существуют исключения из этого запрета, в том числе по религиозным, культурным, инвалидным или медицинским причинам.