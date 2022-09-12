



Шотландия готовится попрощаться с королевой Елизаветой II

Шотландия готовится попрощаться с королевой Елизаветой II.



В воскресенье гроб с телом королевы был доставлен в Эдинбург. В понедельник король Карл III и королева-консорт Камилла отправятся самолетом в Эдинбург.



Как сообщает ВВС, ожидается, что тысячи людей выйдут на улицы Эдинбурга, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой.



Король и члены королевской семьи будут следовать за гробом в процессии вдоль Королевской Мили к собору Святого Джайлса в понедельник днем. Затем в соборе пройдет служба, посвященная жизни королевы и ее связи с Шотландией.



Гроб с королевой будет лежать там до полудня вторника, чтобы жители могли отдать дань уважения.



