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Шотландия готовится попрощаться с королевой Елизаветой II
12.09.2022 07:37 Ольга Белозерова

Шотландия готовится попрощаться с королевой Елизаветой II

Шотландия готовится попрощаться с королевой Елизаветой II.

В воскресенье гроб с телом королевы был доставлен в Эдинбург. В понедельник король Карл III и королева-консорт Камилла отправятся самолетом в Эдинбург.

Как сообщает ВВС, ожидается, что тысячи людей выйдут на улицы Эдинбурга, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой.

Король и члены королевской семьи будут следовать за гробом в процессии вдоль Королевской Мили к собору Святого Джайлса в понедельник днем. Затем в соборе пройдет служба, посвященная жизни королевы и ее связи с Шотландией.

Гроб с королевой будет лежать там до полудня вторника, чтобы жители могли отдать дань уважения. 

 

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