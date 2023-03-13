



Шотландия: 250-летний клуб охоты на лис распущен после принятия нового закона

Один из старейших клубов охоты на лис в Шотландии закончил свое существование спустя 252 года после введения в действие нового закона об охоте.



Закон об охоте, вступивший в силу в начале этой недели после принятия в январе, запрещает охоту и убийство диких млекопитающих с использованием своры собак, за исключением ограниченных обстоятельств.



После своего появления клуб "Ланаркширская и Ренфруширская охота", который впервые собрался в 1700-х годах, объявил, что провел свою последнюю встречу.



"Мы были польщены, увидев огромную поддержку со стороны всадников и сторонников нашей скромной охоты на западе Шотландии", — написала группа в Facebook, также поблагодарив "всех фермеров и землевладельцев, которые позволили нам пересечь вашу землю в непростую погоду в это время года".



"Большое спасибо каждому человеку, который так или иначе помогал на протяжении многих лет, большому или маленькому, все это очень ценно. Наконец, мы хотим поблагодарить наших милых гончих, мы заботимся о них с большой любовью и привязанностью, часто лучше, чем о себе", — говорится в сообщении.



Охота на лис, зародившаяся в шестнадцатом веке, остается спорной темой в Соединенном Королевстве.



Охотники считают его важной частью местного наследия, в то время как зоозащитники утверждают, что это жестоко и нецелесообразно.



Ранее антиохотничьи организации приветствовали реализацию законопроекта.



"Эта историческая новость — огромная победа дикой природы, местных жителей в борьбе с охотой и, конечно же, охотников-саботажников, которые десятилетиями ставили эту охоту на колени", — говорится на сайте Glasgow Hunt Sabs.

