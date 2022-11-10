



Shopping IL в WeShoes: до 50% скидки на весь ассортимент интернет-магазина

С 9 по 12 ноября в интернет-магазине модной сети WeShoes проходят праздники крупных скидок и распродаж Shopping IL и следующий за ним День китайского холостяка, которые сеть отмечает скидками до 50%!



Скидки распространяются и на новые коллекции культовых брендов, которые поступили в продажу совсем недавно. WeShoes - это в мультибрендовая сеть, предлагающая актуальную, качественную и удобную обувь, сумки, аксессуары для всей семьи.



Совсем недавно к двум десяткам мировых брендов сети присоединились марки сникеров и кроссовок Ecoalf и Fessura и бренд уютной домашней обуви Bedroom athletics. А у легендарных кроссовок Hoka вышли новые модели для комфортных прогулок и для победы в спортивных забегах.





Новая зимняя коллекция сети, как всегда, поражает свежестью и актуальностью. Каждый из брендов удивляет и в этом сезоне, представив наиболее трендовую коллекцию. Всего WeShoes представляет более двух десятков знаменитых международных брендов обуви, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy и Magma для детей, Seventy Nine и многие другие.

Хотите, чтобы эта зима стала самой уютной и теплой? Тогда обратите внимание на меховые кроксы из новой модной коллекции и теплые домашние тапочки или меховые сапожки, которые уместны и дома, и на улице, и в офисе.



Планируете путешествие? Оцените солидный выбор сумок, чемоданов и кошельков. WeShoes является представителем знаменитой французской марки чемоданов и дорожных сумок Delsey, а также сумок и чемоданов Lee Coper, Valentini, Govani, Swiss Travel Club, American Travler, Yael Keidar и других.