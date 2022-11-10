Shopping IL в WeShoes: до 50% скидки на весь ассортимент интернет-магазина
С 9 по 12 ноября в интернет-магазине модной сети WeShoes проходят праздники крупных скидок и распродаж Shopping IL и следующий за ним День китайского холостяка, которые сеть отмечает скидками до 50%!
Скидки распространяются и на новые коллекции культовых брендов, которые поступили в продажу совсем недавно. WeShoes - это в мультибрендовая сеть, предлагающая актуальную, качественную и удобную обувь, сумки, аксессуары для всей семьи.
Совсем недавно к двум десяткам мировых брендов сети присоединились марки сникеров и кроссовок Ecoalf и Fessura и бренд уютной домашней обуви Bedroom athletics. А у легендарных кроссовок Hoka вышли новые модели для комфортных прогулок и для победы в спортивных забегах.
Новая зимняя коллекция сети, как всегда, поражает свежестью и актуальностью. Каждый из брендов удивляет и в этом сезоне, представив наиболее трендовую коллекцию. Всего WeShoes представляет более двух десятков знаменитых международных брендов обуви, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy и Magma для детей, Seventy Nine и многие другие.
Хотите, чтобы эта зима стала самой уютной и теплой? Тогда обратите внимание на меховые кроксы из новой модной коллекции и теплые домашние тапочки или меховые сапожки, которые уместны и дома, и на улице, и в офисе.
Планируете путешествие? Оцените солидный выбор сумок, чемоданов и кошельков. WeShoes является представителем знаменитой французской марки чемоданов и дорожных сумок Delsey, а также сумок и чемоданов Lee Coper, Valentini, Govani, Swiss Travel Club, American Travler, Yael Keidar и других.
Сеть магазинов WeShoes имеет более 60 филиалов по все стране. Также покупки можно совершать в интернет-магазине www.weshoes.co.il, особенно стоит это сделать в дни распродажи.
Акция начинается 09.11 и продлится до 12.11 включительно, не распространяется на товары аутлет, в соответствии с уставом мероприятия.