



Шона Пенна застукали за поцелуем с актрисой, моложе его на 19 лет

Голливудского сердцееда Шона Пенна папарацци застукали за поцелуем с молоденькой украинской актрисой Ольгой Коротяевой.



Любовников, разница в возрасте которых составляет 19 лет, заметили во время их романтической прогулки по Риму.



Парочка решила не скрываться от папарацци и публично проявляла свои чувства. Это уже второй раз за последнее время, когда 65-летнего Пенна с 43-летней избранницей застукали на публике.



Недавно актера с украинкой видели во время из романтического отпуска в Малибу.

