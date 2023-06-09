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шон пенн
09.06.2023 16:57 Алина Груднева

Шона Пенна застукали за поцелуем с актрисой, моложе его на 19 лет

Голливудского сердцееда Шона Пенна папарацци застукали за поцелуем с молоденькой украинской актрисой Ольгой Коротяевой.

Любовников, разница в возрасте которых составляет 19 лет, заметили во время их романтической прогулки по Риму.

Парочка решила не скрываться от папарацци и публично проявляла свои чувства. Это уже второй раз за последнее время, когда 65-летнего Пенна с 43-летней избранницей застукали на публике.

Недавно актера с украинкой видели во время из романтического отпуска в Малибу.
 

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