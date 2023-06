Шона Пенна застукали за поцелуем с актрисой, моложе его на 19 лет

Голливудского сердцееда Шона Пенна папарацци застукали за поцелуем с молоденькой украинской актрисой Ольгой Коротяевой.



Любовников, разница в возрасте которых составляет 19 лет, заметили во время их романтической прогулки по Риму.



Парочка решила не скрываться от папарацци и публично проявляла свои чувства. Это уже второй раз за последнее время, когда 65-летнего Пенна с 43-летней избранницей застукали на публике.



Недавно актера с украинкой видели во время из романтического отпуска в Малибу.



Sean Penn, 62, makes out with new girlfriend Olga Korotyayeva, 43, on Italian vacation https://t.co/hwVXSRR42M pic.twitter.com/VMG3wn1o9i