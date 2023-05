Шона Пенна заметили на романтическом свидании с украинской актрисой

Голливудского актера и режиссера Шона Пенна, который будет сниматься в фильме о войне в Украине, неожиданно заметили в компании украинской актрисы.



Как пишет Daily Mail, знаменитость провел романтическое свидание с Ольгой Коротяевой. Папарацци заметили парочку в японском ресторане Nobu в Малибу.



После ужина в ресторане парочка вместе села к внедорожнику актера и направилась в неизвестном направлении.



Ольга Коротяева – украинская актриса, родившаяся в Черкассах. Она снималась в таких картинах, как "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и другие.



Шон Пенн сейчас – официально холостяк. В 2022 году звезда он расстался с актрисой Лейлой Джордж. В январе этого года актера видели в компании бывшей жены Робин Райт, имеющей от него двоих детей.

