



Шон Бин назвал его любимую сцену смерти в кино

Голливудский актер Шон Бин, который прославился количеством смертей своих персонажей на телеэкранах, рассказал, чья смерть из его героев ему больше всего запомнилась.



“Раньше я читал сценарии с конца, чтобы увидеть, есть ли я еще в них. Я бы сказал: "Нет, я выдержу всего до 34 страницы… Смерть Боромира [в “Властелине колец” - ред.] была, пожалуй, лучшей смертью, которую я когда-либо играл. Это было просто героически и трагически. Я получил репутацию того, что умер на экране, но я предпочел бы остаться в живых сейчас, если вы не против”, – заметил Бин.



Актер также отметил сцену гибели Эддарда Старка в сериале "Игра престолов".



"Когда я впервые встретил сценаристов "Игры престолов", они сказали мне: "Ты умрешь, но ты в нем почти весь сезон". Но он был отличным персонажем, и это была хорошая смерть, поэтому я не возражал”, – вспоминает актер в интервью The Guardian.