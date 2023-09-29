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Шойгу отправил на войну некачественные надувные танки. Фото | Фото: Telegram
29.09.2023 05:31 Дара Киевская

Шойгу отправил на войну некачественные надувные танки. Фото

Министерство обороны РФ начало применять надувные макеты военной техники. 

В Интернете появилось видео с тремя российскими надувными макетами танков Т-72, которые разместили на Запорожском направлении. 

Качество макета настолько низкое, что в оптику современного дрона прекрасно видно, что это макет, сообщает Z-канал "Военный осведомитель".



Вместе с тем, Вооруженные силы Украины также используют надувные макеты в качестве ложных целей для российской армии.

Напомним, что недавно российские военные штурмом уничтожили муляж украинского радара П-18 "Малахит". Военнослужащие армии РФ поспешили заявить об уничтожении украинского радара П-18 "Малахит", однако боеприпасы были израсходованы на очень качественный муляж.

Муляж настолько похож на оригинал, что российские штурмовики приняли его за настоящий и израсходовали ценные боеприпасы, чтобы уничтожить бесполезную цель. Поддельная РЛС П-18 "Малахит" вращается так же, как и оригинал, а ее основание было мастерски замаскировано сетками. 

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