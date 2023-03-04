



Шнуров о своем отъезде из РФ: не дождетесь

Солит популярной питерской группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на слухи о том, что планирует покинуть Россию.



По данным РБК, он ответил на сплетни в своей любимой манере.



"Могу ответить одним словом: "Не дождетесь". Я не собираюсь никуда уезжать из России", — пояснил Шнуров.



Информация о возможном отъезде "Шнура" появилась в прокремлевском канале "ПУЛ», где сообщили, что питерский музыкант якобы намерен оформить гражданство в одой из европейских стран. Сразу же всплыла информация о том, что у музыканта есть недвижимость как в Швейцарии, так и Израиле.



"У меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга", — пояснил он.





