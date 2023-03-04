Новости » Life Style
Шнуров о своем отъезде из РФ: не дождетесь
04.03.2023 17:59 Алина Груднева

Шнуров о своем отъезде из РФ: не дождетесь

Солит популярной питерской группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на слухи о том, что планирует покинуть Россию.

По данным РБК, он ответил на сплетни в своей любимой манере.

"Могу ответить одним словом: "Не дождетесь". Я не собираюсь никуда уезжать из России", — пояснил Шнуров.

Информация о возможном отъезде "Шнура" появилась в прокремлевском канале "ПУЛ», где сообщили, что питерский музыкант якобы намерен оформить гражданство в одой из европейских стран. Сразу же всплыла информация о том, что у музыканта есть недвижимость как в Швейцарии, так и Израиле.

"У меня нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Петербурга", — пояснил он.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы