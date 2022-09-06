



Школы в Нетании отменят занятия в знак протеста против транспортной реформы

Завтра, 7 сентября, школы в Нетании отменят занятия в знак протеста против реформы, проведенной министерством транспорта.

"Министерство транспорта провело реформу, которая не была адаптирована к потребностям жителей города, особенно в час пик", — сказано в в документе, направленном в минтранс.

Школах Нетании жалуются на то, что в результате реформы многие ученики не могут добраться до школы и обратно.

"Из-за невыносимой ситуации, в которой оказались дети, мы просим вашего немедленного вмешательства", - сказано в заявлении.

Напомним, что в ночь на 1 августа вступила в силу разрекламированная министерством транспорта реформа оплаты общественного транспорта "дорога равенства".

Пассажиры в разных концах Израиля жаловались на масштабные сбои в работе системы.