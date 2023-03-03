



Школьные экскурсии в Иерусалиме будет сопровождать вооруженная охрана

Каждая школьная экскурсия в Иерусалиме на фоне роста напряженности в сфере безопасности должна быть заранее согласована с министерством просвещения и сопровождаться вооруженной охраной.



По данным израильских СМИ, такое распоряжение издал минпрос.



Уточняется, что каждую такую поездку должен будет сопровождать хотя бы один охранник на группу в 50 человек. Все учебные заведения, планирующие поездки в Иерусалим для учеников, должны будут заранее согласовывать их с министерством.



"Как вы знаете, поездки и мероприятия на свежем воздухе в Иерусалиме не требуют согласования, но в соответствии с этим решением любая поездка или мероприятие в городе должны быть согласованы с минпросом", — сказал директор отдела охраны и безопасности министерства Арье Мор.



По словам главы службы безопасности учебных заведений в полиции Томера Овадия, решение повысить уровень безопасности было принято после оценки ситуации. Ожидается, что новые правила будут действовать как минимум до Дня независимости, до конца апреля.

