



Школьница, продавшая девственность за фальшивые доллары обратилась в полицию

Девушка из Москвы решила продать свою девственность парню на вечеринке. Он дал ей 300 фальшивых долларов и теперь может лишиться свободы, сообщает канал Baza.



В октябре девятиклассница Лена (имя изменено) познакомилась в метро с парнем. После недолгого общения в социальных сетях он пригласил девушку на необычную вечеринку за город, на шашлыки. Необычность состояла в том, что кроме Лены там было 10 парней. Девушка не испугалась такой компании и согласилась приехать.



В разгар вечеринки Лена поделилась с новым знакомым, что хочет продать свою девственность. Сделку они решили оформить в тот же вечер, на месте, всего за 5 тысяч рублей. Правда, затем парень предложил лучшую сумму — 300 долларов — и отдал их Лене, а рубли забрал обратно. После первой продажи девушка решилась и на вторую — на той же вечеринке уже другой парень предложил ей 200 долларов за секс. Она согласилась.



На следующий день Лена отправилась в банк, чтобы обменять валюту, но доллары оказались фальшивыми. Рассерженная девушка позвонила своему ухажёру, он ответил, что якобы не знал о фальшивке, и пообещал искупить вину за 25 тысяч рублей. На этот раз деньги Лену уже не интересовали — она решила пойти в полицию