



Шими Тавори против Статика: Без моего сына ты был бы уличным певцом



Как и многие звезды израильской сцены, Статик воспользовался праздником Рош Ха-Шана, чтобы опубликовать пост, в котором подвел итоги уходящего года и отметил тот факт, что он получил все возможные титулы в музыкальной сфере.



Статик добавил и поблагодарил людей, которые принимали участие в работе и помогли ему достичь желаемого. Шими Тавори, отец Бен Эль Тавори, который чуть более года назад был музыкальным партнером Статика, почувствовал себя очень обиженным и опубликовал в ответ резкий пост.



Шими Тавори пишет: "Огромное спасибо Бену Элю, моему дорогому сыну, который создал тебя и дал тебе первый толчок. Без него ты был бы сегодня уличным певцом. Я горжусь своим сыном Бен Элом, который был рядом с тобой. Печально, что люди используют других, чтобы добиться успеха, а настоящие успешные люди страдают от таких, как ты. Стыдись того, кто ты есть, потому что ты такой благодаря моему сыну Бен Элю, а не другим".