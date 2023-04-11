



Шествие золотых карет и новые смайлики для коронации короля Чарльза

Король Чарльз и его жена Камилла поедут на свою коронацию и обратно в следующем месяце в самой старой и самой новой королевских каретах Великобритании в грандиозной процессии, которая тем не менее будет короче той, в которой проехала его мать 70 лет назад, сообщил в воскресенье Букингемский дворец.



Чарльз будет коронован в лондонском Вестминстерском аббатстве 6 мая на церемонии, полной блистательной пышности и зрелищности, с традициями, насчитывающими 1000 лет.



Дворец постепенно раскрывает подробности события, которое должно иметь несколько отличий от коронации королевы Елизаветы в 1953 году, особенно в его масштабе, частично отражающем современную эпоху и нынешний кризис стоимости жизни.



Король и его супруга будут доставлены из Букингемского дворца в аббатство в государственной карете Diamond Jubilee, построенной в ознаменование 60-летия Елизаветы на престоле и впервые использованной в 2014 году.



После коронации пара вернется в шествии, которое, хотя и намного больше по размеру, чем их путешествие в аббатство, составит примерно треть маршрута протяженностью 7,2 км, по которому проехала Елизавета, чтобы миллионы людей на улицах Лондона могли увидеть нового монарха.



Для этого Чарльз и Камилла будут путешествовать в 260-летней золотой королевской карете, которая использовался на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.



Она имеет длину 7 метров, высоту 3,6 метра, весит четыре тонны, и для ее передвижения требуется восемь лошадей.



"Из-за этого его можно использовать только в пешеходном темпе, что действительно добавляет величия и величественности королевской процессии", — сказала Салли Гудсир, куратор отдела декоративного искусства в Royal Collection Trust.



Однако в документальном фильме, вышедшем в эфир в 2018 году, королева Елизавета описала свое путешествие из Букингемского дворца в аббатство в карете как "ужасное", заявив, что оно было не очень удобным.



В качестве примера современного характера коронации дворец также объявил, что к этому событию будут представлены новые смайлики, основанные на исторической короне Святого Эдуарда, которая будет возложена на голову Чарльза во время службы.

