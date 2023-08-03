



Шесть лучших скрытых функций iPhone

iPhone содержит скрытые функции и лайфхаки, которые могут сделать использование устройства Apple намного проще и интереснее, возможно благодаря им айфоны считеются одними из лучших гаджетов.



Переводите текст и конвертируйте валюту в программе Камера.

Если вы находитесь за границей, предустановленное приложение Камера станет вашим лучшим ассистентом в iOS 16. Она имеет важные функции – языковой перевод и конвертацию валют в реальном времени. Чтобы перевести, откройте камеру и наведите ее на текст на другом языке. Чтобы конвертировать валюту, наведите ее на цифру в другой валюте.



Завершите звонок с помощью Siri.

Siri уже умеет много полезных вещей, такие как отправить текстовое сообщение, или воспроизводить музыку, а сейчас она может еще и положить трубку. В “Настройках” перейдите в Siri & Search и сначала убедитесь, что режим “Слушать “Hey Siri” включен. Перейдите к этому параметру и включите Завершение вызова. Во время телефонного разговора или видеочата FaceTime просто скажите “Hey Siri” и попросите ее завершить текущий звонок.





Safari в фоновом режиме.

Пользователи могут коснуться ссылки в Safari двумя пальцами и автоматически открыть ее в фоновом режиме для дальнейшего чтения. В статьях с достаточно большим количеством обратных ссылок это станет отличным способом переключения между вкладками.



Спрячьте альбомы.

Программа “Фотографии” уже давно предлагает возможность скрывать фотографии в папке, начиная с iOS 16 вы можете скрыть папки, они будут блокироваться автоматически. Папки могут быть заблокированы с помощью Face ID, Touch ID или пароля.



Вспышка для оповещений.

В iPhone есть малоизвестная функция, которая дает пользователям понять, что им пришло оповещение. Светодиодную вспышку iPhone можно настроить на мигание для уведомлений, таких как уведомления и другие оповещения. Откройте “Настройки”, прокрутите вниз и коснитесь “Специальные возможности”. Коснитесь “Аудио/видео”, затем прокрутите вниз и включите светодиодную вспышку для уведомлений.



Таймер для музыки.

Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте приложение “Часы” и выберите “Таймер”. Внизу коснитесь “Остановить воспроизведение” – это удобно для тех, кто хочет заснуть под любимый расслабляющий саундтрек, но не хочет, слушать его всю ночь.