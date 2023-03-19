



Шэрон Стоун “потеряла половину” своих денег из-за проблем с банком

Шэрон Стоун говорит, что она “потеряла половину“ своего состояния из-за неудачного “банковского дела“, предположительно имея в виду последствия краха Silicon Valley Bank, пишет Yahoo.



Актриса “Основного инстинкта“ посетила в четверг “Незабываемый вечер в Беверли-Хиллз“ Женского фонда исследования рака, где она была удостоена награды “Мужество“ и обратилась к звездной тусовке. Она рассказала об организации и ее вкладе в исследования рака, добавив в свои замечания личные комментарии, в том числе о ее финансах.



Призывая участников пожертвовать больше на благотворительность, она сказала, прослезившись: “Я знаю, что вам нужно понять, как отправить деньги, это сложно. Я технический идиот, но я могу выписать чертов чек. И прямо сейчас это тоже смелость, потому что я знаю, что происходит. Я только что потерял половину своих денег из-за этого банковского дела, но это не значит, что меня здесь нет“.



Она не уточнила, что именно она имела в виду под “банковским делом“, но менее недели назад банк Силиконовой долины рухнул, что стало вторым по величине банкротством банка в истории США. Это привело к волатильности финансового рынка.



