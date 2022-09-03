



Шерон Стоун ответила ненавистникам евреев

Популярная голливудская актриса Шерон Стоун ответила ненавистникам евреев, распространяющим антисемитизм в социальных сетях.

Таким образом она прокомментировала антисемитский инцидент, заснятый на видео.

"Я редко высказываю какие-либо личные обвинения, но я только что посмотрела видео, на котором молодой человек насмехается над ортодоксальным раввином. И этот мальчик ударил этого раввина. Просто ударил его, лишив сознания, абсолютно ни за что, просто потому, что тот был ненавистным", — возмутилась Стоун.

По словам актрисы, в США уже достигнута точка невозврата, когда политики утверждают, что действуют в интересах людей.

"Но это на самом деле не так. Любовь, доброта, человечность, порядочность, достоинство — это то, что отвечает нашим интересам и интересам наших детей. Не зря мы называемся Соединенными Штатами Америки", - добавила она.