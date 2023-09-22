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Шэрон Осборн раскрыла секрет экстремального похудения
22.09.2023 20:13 Алина Груднева

Шэрон Осборн раскрыла секрет экстремального похудения

Супруга легендарного рок-музыканта Шэрон Осборн скинула лишний вес, придерживаясь диеты и принимая специальные препараты.

В этом она призналась в программе "Пирс Морган без цензуры" на телеканале TalkTV.

"Я не хотела так худеть", - рассказала 70-летняя телезвезда, отметив, что использовала препарат Оземпик, чтобы добиться новой фигуры.

В начале года в интервью журналу Е! она признавалась, что раньше весила больше 104 кг, однако ей удалось уменьшить свой вес в два раза.

"Я хочу поддерживать такой вес, потому что я очень стройная. Наверно, пора остановиться и не принимать препарат. На самом деле я не хотела настолько худеть", - добавила она.

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