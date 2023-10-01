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Шер выкрала своего сына, чтобы не дать ему помириться с женой
01.10.2023 16:56 Наталья Богинская

Шер выкрала своего сына, чтобы не дать ему помириться с женой

Стало известно, что певица Шер наняла четырех мужчин, чтобы похитить собственного сына Элайджу Блю Оллмана в 2022 году. Об этом сообщила его экс-супруга во время бракоразводного процесса в суде.

По ее словам, Шер решила помешать отпрыску помириться с супругой. В ночь годовщины к ним с мужем ворвались неизвестные и забрали Элайджу. Позже похитители признались, что выполняли распоряжение певицы.

Сама Шер никак не комментирует обвинение невестки. 
 

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