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Шер рассказала, как спасала медведя из украинского зоопарка во время войны
17.08.2023 16:44 Ирина Демьянова

Шер рассказала, как спасала медведя из украинского зоопарка во время войны

Шер рассказала о спасении евразийской бурой медведицы по кличке Маша из украинского зоопарка, пишет издание Daily Mail.

77-летняя певица сообщила, что незадолго до начала войны страны с Россией представители ее фонда Free The Wild прибыли в Украину и спасли из зоопарка нескольких львов, тигра и пантеру.

Затем исполнительница узнала о том, что представители не смогли вывезти одну из медведиц, так что ей пришлось организовать миссию по вывозу животного.

"Нам пришлось пробираться обратно на большом пикапе и вывозить Машу во время войны", — рассказала Шер.

Как спасали медведицу Машу, было опубликовано в аккаунте Free The Wild в Instagram в марте прошлого года. Команде фонда пришлось совершить "700-километровое путешествие" по Украине, прежде чем медведицу привезли в заповедник AMP Libearty в Румынии.

По словам Шер, прибыв в новый дом, Маша быстро начала осваиваться и "впервые в жизни увидела другого бурого медведя, когда делала первые шаги в своем новом безопасном месте".

Другие медведи приняли украинскую медведицу хорошо, и теперь она наслаждается просторами заповедника – 10 гектарами. В Украине она 19 лет жила в крохотной клетке, в которой едва могла повернуться. До этого 22-летняя медведица "работала" в цирке.

  Unbearable conditions: Cher was then notified that the representatives were unable to relocate one of the zoo's bears, which led her to organize a mission to pick up the missing anima

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