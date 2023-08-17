



Шер рассказала, как спасала медведя из украинского зоопарка во время войны

Шер рассказала о спасении евразийской бурой медведицы по кличке Маша из украинского зоопарка, пишет издание Daily Mail.



77-летняя певица сообщила, что незадолго до начала войны страны с Россией представители ее фонда Free The Wild прибыли в Украину и спасли из зоопарка нескольких львов, тигра и пантеру.



Затем исполнительница узнала о том, что представители не смогли вывезти одну из медведиц, так что ей пришлось организовать миссию по вывозу животного.



"Нам пришлось пробираться обратно на большом пикапе и вывозить Машу во время войны", — рассказала Шер.



Как спасали медведицу Машу, было опубликовано в аккаунте Free The Wild в Instagram в марте прошлого года. Команде фонда пришлось совершить "700-километровое путешествие" по Украине, прежде чем медведицу привезли в заповедник AMP Libearty в Румынии.



По словам Шер, прибыв в новый дом, Маша быстро начала осваиваться и "впервые в жизни увидела другого бурого медведя, когда делала первые шаги в своем новом безопасном месте".



Другие медведи приняли украинскую медведицу хорошо, и теперь она наслаждается просторами заповедника – 10 гектарами. В Украине она 19 лет жила в крохотной клетке, в которой едва могла повернуться. До этого 22-летняя медведица "работала" в цирке.



