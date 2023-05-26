Новости » Life Style
Щепотка соли в кофе преобразит его вкус
26.05.2023 10:38 Наталья Богинская

Щепотка соли в кофе преобразит его вкус

Добавление соли в кофе может уменьшить его горечь. Это традиция, которая насчитывает сотни лет в таких странах, как Турция, Венгрия и Сибирь, а совсем недавно  она стала популярной во Вьетнаме, где кофе сочетают со взбитыми солеными сливками или молоком. 

Сваренный кофе имеет натуральный горький вкус. 

“Но горечь не так уж и плоха: многие ищут ее, поскольку наш мозг узнает, что выпитая чашка кофе обеспечивает положительное подкрепление в виде его стимулирующей активности”, –  пишет Ник Шарма для Food52.

Однако часто естественная горечь кофе чрезмерно усиливается из-за более длительного времени заваривания, слишком тонкого помола зерен или несвежести зерен. Ионы натрия из соли связываются с солевыми рецепторами на языке, блокируя восприятие горького вкуса нашим мозгом и усиливая восприятие других вкусов, например, сладости.

Опытные бариста предлагают добавлять  ¼ ч. л. соли  на 6 чашек кофе, рекомендуя начинать с малого и увеличивать по вкусу. Можно добавить крошечную щепотку в уже заваренную чашку кофе. Вкус напитка станет заметно менее горьким и едким, а яркие фруктовые нотки станут более выраженными. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы