



Щепотка соли в кофе преобразит его вкус

Добавление соли в кофе может уменьшить его горечь. Это традиция, которая насчитывает сотни лет в таких странах, как Турция, Венгрия и Сибирь, а совсем недавно она стала популярной во Вьетнаме, где кофе сочетают со взбитыми солеными сливками или молоком.



Сваренный кофе имеет натуральный горький вкус.



“Но горечь не так уж и плоха: многие ищут ее, поскольку наш мозг узнает, что выпитая чашка кофе обеспечивает положительное подкрепление в виде его стимулирующей активности”, – пишет Ник Шарма для Food52.



Однако часто естественная горечь кофе чрезмерно усиливается из-за более длительного времени заваривания, слишком тонкого помола зерен или несвежести зерен. Ионы натрия из соли связываются с солевыми рецепторами на языке, блокируя восприятие горького вкуса нашим мозгом и усиливая восприятие других вкусов, например, сладости.



Опытные бариста предлагают добавлять ¼ ч. л. соли на 6 чашек кофе, рекомендуя начинать с малого и увеличивать по вкусу. Можно добавить крошечную щепотку в уже заваренную чашку кофе. Вкус напитка станет заметно менее горьким и едким, а яркие фруктовые нотки станут более выраженными.