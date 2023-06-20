



Шелка, камни Сваровски и перья: 11-летний сын Киркорова создал коллекцию одежды

Совсем скоро, в свой 11-й день рождения, сын Филиппа Киркорова совместно со звездным дизайнером Аникой Керимовой представит первую модную коллекцию одежды для женщин, пишут российские СМИ.



Недавно Киркоров-младший окончил с отличием 4-й класс, а теперь готовится к первому показу. Мартин уже блистал на подиумах в качестве модели у лучших российских дизайнеров. Но теперь вместе с Аникой Керимовой он создал свою первую коллекцию женской одежды, которую презентует уже 29 июня.



“Он один из лучших игроков в детском футбольном клубе, и творческая натура. Слава богу, не певец”, — гордится успехами сына Филипп Киркоров. По его словам, что на смену ушедшим мэтрам, Валентину Юдашкину и Вячеславу Зайцеву, должна приходить молодая кровь.



“О том, что Мартин создает совершенно потрясающие модели одежды, я узнала совершенно случайно, - рассказала Аника Керимова – Это случилось меньше года назад. Как-то я приехала к Филиппу в гости домой, и Мартин показал мне рисунки. Я посмотрела и была потрясена: готовые эскизы! Сразу поняла, что их нужно претворить в жизнь. И предложила ему сделать совместную коллекцию. У мальчика, действительно, очень большие способности в области дизайна одежды. Он – очень развитый и талантливый”.



В качестве основы будущей коллекции Керимова взяла 15 работ юного модельера. Но, чтобы линейка получилась более масштабной, в концепции рисунков разработали еще несколько десятков образов. Все они выдержаны в оттенках и цветах, которые изначально использовал Мартин. Так как коллекция летняя, расцветки — яркие.



Журналисты поинтересовались у Керимовой, как ей работалось с наследником поп-короля.



“Мы вместе разрабатывали все образы: Мартин, несмотря на юный возраст, активно наблюдал за процессом, вносил свои коррективы. Видно, что модная индустрия ему очень нравится. Я думаю, при желании он может стать одним из самых ярких дизайнеров России”, — сказала Аника.



На создание коллекции с Мартином ушло более десяти миллионов рублей. Линейка дорогая, потому что вся одежда выполнена из самых качественных материалов.



“Я сразу решила, что она должна быть в сегменте люкс. Там будут и натуральные шелка, и камни Сваровски, и перья…. Все наряды – уникальные, много ручной работы, вышивки. Исполнить каждый рисунок очень непросто. Например, будет представлен шикарный вечерний наряд цвета фуксии. Он полностью корсетный с эффектными драпировками. Над его созданием мастерицы трудились несколько недель. К счастью, у нас есть компании, меценаты, которые помогают, - раскрыла секрет Керимова. - Знаете, после ухода западных брендов многие говорили: “В чем мы будем ходить теперь?”. А, оказалось, это пошло только на пользу. В нашей стране огромное количество талантов. Мартин – яркий тому пример. Нужно только помочь”.

