



Шейх-финансист клана Джеруши 5 лет жил в номере люкс отеля в Тель-Авиве



12-й канал израильского ТВ опубликовал удивительную историю финансиста криминального арабского клана Джеруши Ахмеда Касаса.



54-летний арабский шейх Касас - мультимиллионер, владелец ресторанов класса люкс, роскошных автомобилей Mercedes, Audi, BMW и Ferrari.



Его супруга - Ким Касас, христианка из Орландо. Раньше она трудилась стюардессой на частных самолетах Мадонны, Паворотти и Майкла Джексона. Теперь она владеет бутиком в Неве Цедек.



Шейх Касас занимается отмыванием денежных средств посредством массового производства поддельных накладных “торговли” фиктивных компаний с контрагентами в палестинской автономии. Через эту схему он отмыл сотни миллионов шекелей путем возврата НДС. Чтобы не вызывать подозрений, средства и прибыли прогонялись через серию карманных компаний, одна из которых якобы принадлежит Йораму Кацаву, брату бывшего президента Израиля.



Пять лет назад шейх Касас явился в Orchid Hotel на берегу моря в Тель-Авиве и заявил, что отныне пять лучших номеров будут заняты им и его людьми. Менеджеры отеля, дрожа от страха, выполнили его требования - и побоялись обращаться в полицию. Два года назад Касас переселился в Ocean Hotel той же сети в Герцлии-Питуах.



Касас уже три месяца сидит в КПЗ - следователям Лахав 433 удалось собрать достаточно компрометирующих материалов против него. Тем не менее, менеджеры указанных отелей по-прежнему боятся подавать на него заявления.