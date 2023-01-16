



Шаю Авиталю предъявлены обвинения

В понедельник, 16 января, в окружном суде Тель-Авива прокуратура предъявила обвинения в сексуальных преступлениях модельному агенту Шаю Авиталю, который был ранее экстрадирован в Израиль.



Его обвинили в непристойных действиях, непристойном поведении с применением силы и непристойном действии с использованием в своих интересах женщины, находящейся в бессознательном состоянии, препятствующем ее согласию. Речь идет о двух женщинах, одной из которых на момент совершения предполагаемого преступления было 16 лет.



Накануне полиция объявила о завершении расследования двух дел, послуживших основанием для вынесения постановления об экстрадиции. Уточнялось, что получено достаточно доказательств для вынесения обвинения по подозрению в совершении преступления.



Сторона обвинения объявила, что Авиталь причастен к преступлениям в отношении еще 24 женщины, две из которых выдвинули обвинения после его возвращения в страну, однако обвинения были выдвинуты только по двум делам. Полиция продолжает расследование.



Согласно обвинительному заключению, два инцидента произошли, когда Авиталь был владельцем израильского модельного агентства Elite Model. Один из случаев произошел в 2019 году, когда с ним познакомилась женщина, работавшая в баре.



По ее словам, во время одного из мероприятий обвиняемый отвел ее в заднюю комнату, закрыл дверь, лег на нее сверху и поцеловал, хотя та закрыла рот и попыталась его оттолкнуть. Она также сказала, что он схватил ее за грудь под рубахой. Когда она попыталась сбежать, Авиталь подошел сзади и засунул руку ей в штаны. Снаружи кто-то открыл дверь, потому она сумела все же сбежать.



Обвиняемый все обвинения против себя отрицает, заверяя, что не нападал на женщину. По его словам, они пошли вместе в комнату, чтобы принять кокаин.