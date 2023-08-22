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Шаурма из арбуза: В Германии набирает популярность новый кулинарный хит
22.08.2023 19:54 Наталья Богинская

Шаурма из арбуза: В Германии набирает популярность новый кулинарный хит

На севере Германии стало популярным необычное блюдо. Денер-кебаб из арбуза стал настоящим кулинарным хитом этого лета. Об этом пишет Bild.

В Германии турецкий "денер-кебаб" приобрел популярность с 70-х годов благодаря мигрантам из Турции. В период жаркого лета повар Хани Альхай из Ольденбурга предложил интересное нововведение – "денер из арбуза". Журналистка Bild Штефани Вальтер дала ему название "мелонер" (от немецкого "die Wassermelone" – арбуз).

Альхай очищает арбузы от корки, насаживает их на вертикальный вертел, а затем срезает тонкими ломтиками. По словам повара, он потратил 1,5 месяца на подбор лучших ингредиентов для "мелонера" ​​и, наконец, остановился на руколе, орехах, овечьем сыре, гранате и свежей мяте.

Блюдо подают в лаваше с картофелем фри и финиковым соусом. Сначала местные жители отнеслись к новому рецепту с недоверием. Однако позже он стал настоящим кулинарным хитом этого лета. 

 

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