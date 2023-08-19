



Шарлиз Терон о слухах про пластику: "С*ка, да я просто старею"

Голливудская актриса Шарлиз Терон жестко ответила тем, кто распускает слухи по поводу того, что она сделала подтяжку лица.



Соответствующее заявление она сделала в интервью модному глянцу Allure.



Таким образом, 48-летняя американская знаменитость ответила на сплетни тех, кто считает, что она воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы выглядеть моложе.



"Люди думают, что у меня была подтяжка лица. Они такие: "Что она сделала со своим лицом?" А я им: "С*ка, да я просто старею!" Это не значит, что я совершила плохую пластическую операцию. Это то, что просто происходит", - возмутилась актриса.