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Шарлиз Терон о слухах про пластику: "С*ка, да я просто старею"
19.08.2023 21:47 Алина Груднева

Шарлиз Терон о слухах про пластику: "С*ка, да я просто старею"

Голливудская актриса Шарлиз Терон жестко ответила тем, кто распускает слухи по поводу того, что она сделала подтяжку лица.

Соответствующее заявление она сделала в интервью модному глянцу Allure.

Таким образом, 48-летняя американская знаменитость ответила на сплетни тех, кто считает, что она воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы выглядеть моложе.

"Люди думают, что у меня была подтяжка лица. Они такие: "Что она сделала со своим лицом?" А я им: "С*ка, да я просто старею!" Это не значит, что я совершила плохую пластическую операцию. Это то, что просто происходит", - возмутилась актриса.

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