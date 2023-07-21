



Шакиру вновь обвиняют в налоговом мошенничестве в Испании

Шакира столкнулась со вторым делом о налоговом мошенничестве в Испании. Об этом пишет People.



Как отмечает издание, спустя почти десять месяцев после того, как 46-летняя звезда предстала перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 13,9 млн долларов, против нее начато еще одно расследование.



В четверг, 20 июля, испанский суд заявил, что новое расследование связано с вероятным мошенничеством с личным подоходным налогом и налогом на богатство в 2018 году. Однако пока неизвестно, о какой именно сумме идет речь.



Суд возбудил второе дело по жалобе прокуратуры Барселоны по экономическим преступлениям, которое обвинило Шакиру в обмане налоговой инспекции.



Также сообщается, что прокуратура подала заявление о двух налоговых преступлениях.



Однако представитель колумбийской звезды сказал, что певица всегда действует в соответствии с законом и советом лучших налоговых экспертов.



