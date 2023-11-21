



Шакире удалось избежать тюрьмы

Знаменитая колумбийская певица Шакира сумела не доводить до суда дело о неуплате налогов в Испании.



Она договорилась о сделке, согласно которой отделается лишь штрафом в размере 7 миллионов евро.



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Благодаря соответствующему соглашению, судебного разбирательства против Шакиры, которое должно было стартовать на следующей неделе, отменено. Знаменитость задолжала испанскому правительству 14,5 млн евро с 2012 по 2014 год.



Если бы дело приняло другой оборот, колумбийке могло бы грозить до трех лет тюрьмы.