



Шакира призналась, что борется с "внутренними демонами"

Колумбийская певица Шакира призналась, что тяжело перенесла расставание с отцом ее детей, футболистом Жераром Пике.



В интервью Billboard она призналась, что до этого верила в мечту, "пока смерть не разлучит нас".



"Я прошла несколько стадий: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев, снова боль. Сейчас я нахожусь на стадии выживания. Все еще я борюсь со своими внутренними демонами", - призналась певица.



По словам Шакиры, во время совместной жизни с Пике своим приоритетом она поставила дом и семью. Карьера отошла на второй план. Теперь же ей тяжело справляться в роли матери-одиночки.



"Я верила в эту мечту. Это то, чего я хотела для себя и своих детей, но этого не произошло", - добавила Шакира.