Шакира после скандального развода с Жерардом Пике покинула Барселону
Певица Шакира после скандального развода с футболистом Жерардом Пике решила покинуть Барселону. Она вместе с детьми окончательно переехала жить в Майами в США. Также Шакира опубликовала обращение к фанатам.
Артистка заявила, что хочет в США начать новую жизнь с чистого листа. Она рассказала, что раньше уехала жить в Барселону, чтобы дать своим детям стабильность.
“Ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем", – написала звезда.
По ее словам, теперь певица с семьей начинает “новую главу в поисках своего счастья”.
Шакира также обратилась к поклонникам и поблагодарила за поддержку в трудный период ее жизни.
Она поблагодарила своих испанских поклонников, которые всегда окутывали ее своей любовью и преданностью.
“Спасибо всем, кто прошел со мной столько "волн" в Барселоне - городе, где я узнала, что дружба, несомненно, дольше любви. Спасибо всем, кто ободрял меня там, вытирал мои слезы, вдохновлял и заставлял расти”, – отметила исполнительница.
Как пишет Daily Mall, Шакира имела заплаканные глаза Когда ее видели в аэропорту. В некоторых СМИ начала распространяться информация, что Шакира не просто так переехала в Майами. Предполагают, что звезда там встретила новую любовь. Также отмечают, что с новым бойфрендом артистка встречается уже четыре месяца. Однако кто он – пока неизвестно.