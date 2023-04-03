



Шакира после скандального развода с Жерардом Пике покинула Барселону

Певица Шакира после скандального развода с футболистом Жерардом Пике решила покинуть Барселону. Она вместе с детьми окончательно переехала жить в Майами в США. Также Шакира опубликовала обращение к фанатам.



Артистка заявила, что хочет в США начать новую жизнь с чистого листа. Она рассказала, что раньше уехала жить в Барселону, чтобы дать своим детям стабильность.

“Ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем", – написала звезда.

“Спасибо всем, кто прошел со мной столько "волн" в Барселоне - городе, где я узнала, что дружба, несомненно, дольше любви. Спасибо всем, кто ободрял меня там, вытирал мои слезы, вдохновлял и заставлял расти”, – отметила исполнительница.