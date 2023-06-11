



Шакира подогревает слухи о романе с гонщиком “Формулы-1” яркими фото

46-летняя колумбийская певица Шакира и 38-летний британский автогонщик Льюис Гамильтон, которых впервые видели вместе, когда они катались на лодке в Майами в прошлом месяце, поужинали в Барселоне.





Певицу и гонщика “Формулы-1” видели в компании, отмечавшей второе место Гамильтона на Гран-при Испании. На фото семикратный чемпион мира с улыбкой обнял Шакиру за талию.Ранее Гамильтон шутил, что ему нужна латиноамериканка. Находясь на сцене со своим товарищем по команде Mercedes Джорджем Расселом, Гамильтон сказал: "Мне нужно найти себе латиноамериканку"."Приятно вернуться в Барселону!" – написала певица под фото, на котором она одета в красочную блузку Versace.Шакира, недавно вместе с сыновьями Сашей и Миланом улетела из Барселоны в Майами, после расставания с футболистом-предателем Жераром Пике продолжает наслаждаться жизнью.