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Шакира опустошена: старое интервью раскрыло возможную измену Пике
08.01.2023 09:56 Ольга Белозерова

Шакира опустошена: старое интервью раскрыло возможную измену Пике

Поклонники певицы Шакиры заметили, что в старом интервью ее бывшего партнера Жерара Пике появилась его возможная любовница.

Интервью было снято в доме певицы и футболиста в 2021 году. На кадрах там появилась Клара Чиа Марти, с которой Пике, предположительно изменял Шакире, сообщает Page Six.

Как утверждается, Шакира была "опустошена", узнав, что "эта женщина явно чувствовала себя как дома в доме, который они делили со своими детьми".

Когда Пике давал это интервью, Шакира вместе с детьми находилась в путешествии. В тот момент пара была еще вместе. 

"В то время они все еще были вместе. Для нее разрушительно узнать, что этот роман длился намного дольше, чем она предполагала", - заявил источник. 

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