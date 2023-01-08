Шакира опустошена: старое интервью раскрыло возможную измену Пике
Поклонники певицы Шакиры заметили, что в старом интервью ее бывшего партнера Жерара Пике появилась его возможная любовница.
Интервью было снято в доме певицы и футболиста в 2021 году. На кадрах там появилась Клара Чиа Марти, с которой Пике, предположительно изменял Шакире, сообщает Page Six.
Как утверждается, Шакира была "опустошена", узнав, что "эта женщина явно чувствовала себя как дома в доме, который они делили со своими детьми".
Когда Пике давал это интервью, Шакира вместе с детьми находилась в путешествии. В тот момент пара была еще вместе.
"В то время они все еще были вместе. Для нее разрушительно узнать, что этот роман длился намного дольше, чем она предполагала", - заявил источник.