



Шакира опустошена: старое интервью раскрыло возможную измену Пике

Поклонники певицы Шакиры заметили, что в старом интервью ее бывшего партнера Жерара Пике появилась его возможная любовница.



Интервью было снято в доме певицы и футболиста в 2021 году. На кадрах там появилась Клара Чиа Марти, с которой Пике, предположительно изменял Шакире, сообщает Page Six.



Как утверждается, Шакира была "опустошена", узнав, что "эта женщина явно чувствовала себя как дома в доме, который они делили со своими детьми".



Когда Пике давал это интервью, Шакира вместе с детьми находилась в путешествии. В тот момент пара была еще вместе.



"В то время они все еще были вместе. Для нее разрушительно узнать, что этот роман длился намного дольше, чем она предполагала", - заявил источник.