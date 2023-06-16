



Шакира о жизни с Пике: не отношения, а американские горки

Певица Шакира поделилась подробностями личной жизни с футболистом с Жераром Пике, с которым рассталась после 10 лет отношений.



Об этом она рассказала в интервью изданию El País.



"Наши отношения были очень бурными. Словно американские горки. Все потому, что наша профессиональная жизнь не совпадала. Это как смешивать масло с водой. Я была путешественницей, а он должен был придерживаться четкого графика", — вспомнила Шакира.



По словам певицы, у ее бывшего возлюбленного были напряженные отношения с Гвардиолой, с которым он работал на Камп Ноу с 2008 по 2012 год.



"У Жерара были достаточно сложные отношения с "Барселоной". В частности, с Гвардиолой. Он из-за этого очень страдал. Дошло до ситуации "ты иди или я иду", - отметила знаменитость.

