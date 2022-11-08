



Шакира и Пике договорились об опеке над детьми после расставания

Колумбийская поп-звезда Шакира достигла соглашения с бывшим партнером Жераром Пике об опеке над их двумя детьми после разрыва 11-летних отношений в начале этого года, заявил во вторник представитель Шакиры в Испании. По словам представителя, подробности соглашения будут раскрыты позже, пишет Reuters.



По сообщению местной газеты La Vanguardia, в соглашении указано, что их сыновья, 9-летний Милан и 7-летний Саша, переедут в Майами со своей матерью.



45-летняя Шакира Мебарак и 35-летний защитник "Барселоны" Пике были вместе с 2011 года, но так и не поженились. Они познакомились незадолго до чемпионата мира 2010 года в Южной Африке, когда он снялся в видеоклипе на песню Шакиры "Waka Waka (This Time for Africa)", официальной песне турнира.



Они объявили об окончании своих отношений в июньском заявлении.



Соглашение об опеке было достигнуто через неделю после того, как Пике объявил о своем скором уходе из профессионального футбола и уходе из ФК "Барселона".

