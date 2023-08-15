



Шакира и Дрейк спровоцировали слухи о романе

46-летняя колумбийская певица Шакира и канадский рэпер Дрейк спровоцировали слухи о романе. Об этом пишет Daily Mail.



Накануне знаменитости покинули ту самую вечеринку в Западном Голливуде, Калифорния.



Очевидец рассказал изданию, что маму двоих детей и 36-летнего музыканта видели, как они выходили "в нескольких минутах друг от друга в 3:25 ночи".



Хотя они не были сфотографированы вместе, Шакира, которая в прошлом году рассталась со своим давним партнером Жераром Пике после 11 лет совместной жизни, улыбалась местным папарацци.



Их совместная встреча состоялась через несколько дней после того, как инсайдер рассказал, что она и британский автогонщик Льюис Хэмилтон "больше, чем друзья" после "тайной" поездки на Ибицу. В целом, после разрыва с Пике артистка провоцировала ряд слухов о своих романах, даже с Томом Крузом.



