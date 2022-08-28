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Шайа Лабаф признался, что собирался убить себя
28.08.2022 17:37 Ольга Белозерова

Шайа Лабаф признался, что собирался убить себя

Известный актер Шайа Лабаф сделал шокирующее признание о том, что чуть не покончил с собой.

Как сообщает People, Лабаф участвовал в подкасте Real Ones, где заявил, что "причинил боль" многим людям. Издание отмечает, что актер, вероятно имел в виду свою бывшую девушку FKA Twigs, которая обвинила его в физическом, эмоциональном и сексуальном насилии.

Говоря о бывшей девушке, Лабаф заявил, что "сильно облажался". 

Лабаф признал, что у него были мысли о самоубийстве после того, как обвинения стали достоянием общественности.

"Я пошел, зарядил пистолет, сел за свой стол и собирался покончить с собой", - сказал актер. 

 

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