



Шах и мат: тренд, подходящий всем женщинам, независимо от возраста и типа фигуры

Комбинация черного и белого снова в тренде. Классическое сочетание практичного универсального черного и элегантного белого в 2023 вновь покоряет подиумы и заставляет фантазировать ведущих модельеров.



Оригинально, стильно и невероятно женственно трактуется этот тренд в коллекции итальянского элитного бренда ELISABETTA FRANCHI.



Черно-белый наряд заслужено признан самым простым способом выглядеть строго, элегантно и в то же время нарядно и эффектно. Он уместен в любой ситуации, в любом месте и в любое время. А кроме того, он подходит абсолютно всем женщинам, независимо от возраста, типа фигуры, роста и цвета волос.



Ведь черно-белые сочетания можно варьировать бесконечно, делая акцент на оба цвета сразу или на один из них, оставляя второму роль небольшой детали, которая позволяет создать стильный look, который подходит именно вам. Главное, найти правильную игру контрастов, чтобы наряд выглядел эффектно.



В интерпретации ELISABETTA FRANCHI черно-белый тренд - это сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержаное в идеальных пропорциях

хорошего вкуса. Особый акцент в образах делается на необычных деталях.



Черный низ, белый верх – это самое простое и популярное сочетание, однако, многие его опасаются и считают скучноватым, вспоминая свои детские годы и школьную форму. А зря, «черный низ-белый верх» - это пик элегантности и изысканности, а при желании он может выглядеть не только строго и элегантно, но и дерзко и сексуально, например, если в качестве черного низа выступают черные чулки.



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Черно-белые принты всегда выглядят эффектно, а кроме того, они универсальны, их можно сочетать с чем угодно и даже между собой, образ получается сложный и эффектный, даже если фасон одежды максимально лаконичный. Ведь комбинировать в одном наряде несколько разных принтов рискует не каждая и такой выбор говорит о смелости и оригинальности.





Если черное платье или юбку комбинировать с белым жакетом, получается молодой и энергичный look и, как это ни странно, элегантный. Четкий силуэт, изящная женственность и корректная строгость... если же вы хотите придать пикантности образу, выбирайте платье или топ с эффектным декольте, а юбку с высоким разрезом.







О бренде ELISABETTA FRANCHI



ELISABETTA FRANCHI — считается одним из самых успешных брендов в Италии и во всем мире. Он снискал высокую популярность у ценительниц моды по всему миру, благодаря высокому качеству изделий и особому вниманию к деталям. Бренд ELISABETTA FRANCHI относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам.



Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Москва, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.







Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.



Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.

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