



Шаг к президентству: Меган Маркл собирается баллотироваться в Сенат США

Источник из Демократической партии США ранее сообщал, что герцогиня Сассекская работает над тем, чтобы в будущем стать президентом Соединенных Штатов. Она никогда не скрывала свои левые взгляды и веру в то, что женщины могут изменить мир. Неудивительно, что в субботу вечером в Голливуде начали обсуждать имя Меган Маркл как перспективную замену калифорнийского сенатора Дианы Файнштайн, скончавшейся 29 сентября в возрасте 90 лет.



Издание Daily Mail сообщило, что соцсети взорвались предположениями, что герцогиня Сассекская может бросить свою шляпу на ринг, чтобы "сесть" в Сенат.

Главный донор от Демократической партии, близкий к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, который выберет замену Файнштайн, сказал Министерству безопасности:



“Меган, безусловно, это реальная перспектива, но учитывая безумие, которое происходит сегодня во внутренней политике США, это не невозможно. Хотя иногда случались и более безумные вещи”.



Смерть Файнштайн создала уникальную ситуацию, когда 55-летний Ньюсом, харизматичный губернатор Калифорнии, считающийся лидером президентской гонки после Байдена, имеет полноту власти выбирать кого-то на замену Файнштайн. Источник издания сообщил, что губернатор ранее пообещал заменить Файнштайн темнокожей женщиной.



“Проблема, с которой он сейчас сталкивается, состоит в том, что все лучшие кандидаты уже объявили, что будут баллотироваться на место Файнштайн в ноябре 2024 года на следующих выборах. Губернатор Ньюсом не может сейчас выбрать ни одного из этих кандидатов на этот пост, поскольку это было бы расценено как огромное и очень несправедливое преимущество. Если он назначит на должность любую из очень чернокожих кандидаток, его обвинят в фаворитизме".



Так что губернатору сейчас нужно найти "цветную" женщину, которая сможет выполнять работу сенатора в течение 13 месяцев и согласится не противостоять ни одному из опытных политиков, претендующих на этот пост в будущем.



“Не так уж много женщин, отвечающих этим требованиям. Вот почему об имени Меган на слуху”, – сказал инсайдер.



С момента прибытия в Калифорнию с мужем принцем Гарри в 2020 году Меган развивала политические контакты с демократами. Ее близкая подруга Глория Стейн является мощной силой в Демократической партии США.



“Меган больше всего интересует политика. Именно в этом она считает свою силу, но ей по возвращении в США пришлось сосредоточиться на том, чтобы зарабатывать деньги”, – говорит источник.



После того, как Меган переехала в Штаты с принцем Гарри, она также подружилась с телеведущей Опрой Уинфри, главным донором от демократов, а также с Кеннеди, одной из самых известных кланов демократов с влиятельными связями в Америке.



Однако шум вокруг Меган в качестве замены покойного сенатора оставил некоторых демократов безразличными. Один высокопоставленный источник сказал Daily Mail: "Я не думаю, что мы можем воспринимать Меган серьезно".