



Шабтай против Бен-Гвира: "Протест — это демократическое право"

Начальник израильской полиции Коби Шабтай защищает своих офицеров на фоне нападок со стороны министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который раскритиковал полицейских Иерусалима за неприменение силы во время антиправительственного протеста на прошлой неделе, и напротив за применение силы при сносе аванпоста в Самарии.



В обращении к офицерам Шабтай сказал, что Израиль "переживает трудный период", и подчеркнул обязанность полиции обеспечивать соблюдение закона, предотвращать преступления, "укреплять гражданские нормы подчинения закону", защищать людей и собственность и поддерживать общественный порядок. — все это "при соблюдении прав человека".



"Мы — полиция для всего израильского общества. Протест — это демократическое право", — написал Шабтай.



Он также подчеркнул свою поддержку командиров, "при условии, что они действуют в соответствии с правилами израильской полиции и в соответствии с законом".



"Я ожидаю, что вы, командиры и офицеры, будете уделять особое внимание духу и ценностям полиции, несмотря на бурную атмосферу", — добавил он.