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Шабтай против Бен-Гвира: "Протест — это демократическое право"
16.02.2023 18:04 Евгения Маркова

Шабтай против Бен-Гвира: "Протест — это демократическое право"

Начальник израильской полиции Коби Шабтай защищает своих офицеров на фоне нападок со стороны министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который раскритиковал полицейских Иерусалима за неприменение силы во время антиправительственного протеста на прошлой неделе, и напротив за применение силы при сносе аванпоста в Самарии.

В обращении к офицерам Шабтай сказал, что Израиль "переживает трудный период", и подчеркнул обязанность полиции обеспечивать соблюдение закона, предотвращать преступления, "укреплять гражданские нормы подчинения закону", защищать людей и собственность и поддерживать общественный порядок. — все это "при соблюдении прав человека".

"Мы — полиция для всего израильского общества. Протест — это демократическое право", — написал Шабтай.

Он также подчеркнул свою поддержку  командиров, "при условии, что они действуют в соответствии с правилами израильской полиции и в соответствии с законом".

"Я ожидаю, что вы, командиры и офицеры, будете уделять особое внимание духу и ценностям полиции, несмотря на бурную атмосферу", — добавил он.

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