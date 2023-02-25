



Шаббат: около 120 000 туристов посетили заповедники и национальные парки Израиля

Около 120 000 путешественников посетили заповедники и национальные парки по всей стране в Шаббат.



Управление природы и парков сообщило, что среди наиболее посещаемых мест были национальный парк Хашур Эшколь (около 4900 посетитителей), где проходил водный фестиваль, национальный парк Кесария (около 4300 посетителей), национальный парк Масада (около 4000 посетителей), национальный парк Яркон (около 3600 посетителей) и заповедники Природа Баниас и Эйн-Геди, каждый из которых посетило около 3300 человек.